Karahocagil: "Ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tarımda devrim niteliğinde çalışma ve düzenlemelere imza atıldığını kaydetti.

Üretim yapan ziraatçıların, hak ettikleri alın terinin karşılığını alacağını ifade eden Karahocagil, planlı üretime geçileceğini; arz ve talep miktarları dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirleneceğini dile getirdi.

AK Parti'li Karahocagil, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunacağını, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçileceğini anlattı.

Kanuna dair bilgi veren Karahocagil, bir karış tarım toprağının boş kalmasına veya amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak. Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri tespit edilecek ve üretime kazandırılması için geliri arazi maliklerine ait olmak üzere kiraya verilecek." ifadesini kullandı.