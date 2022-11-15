Karahocagil: "Eğer sinersek terör kazanır"

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Saldırıdan hemen sonra teröristin yakalandığını, bunun biraz da olsa yürekleri rahatlattığını dile getiren Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bu tarz saldırıların ana amacını hepimiz biliyoruz. Yaratılacak korku iklimi neticesinde ülkemizde bütün hayatın durması, güvenliğin sağlanamadığı bir Türkiye imajının çizilmesi ve bu bağlamda kimsenin güvenmediği bir devlet imajı yaratılması. Terörün nihai hedeflerini, bu hedefler doğrultusunda ne kadar alçalabileceğini gayet iyi biliyoruz. Milletimiz ve devletimizin böyle saldırılarda gösterdiği birliktelik dünyaya örnek bir duruştur. Unutmamalıyız ki eğer korkar ve sinersek işte o zaman terör kazanır."

Karahocagil, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ve binlerce vatandaşını "ABD ve AB destekli teröre kurban verdiğini" söyledi. AK Parti iktidarlarının hizmetlerini de anlatan Karahocagil, Türkiye'nin 170 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç edebilen bir duruma geldiğini vurguladı.