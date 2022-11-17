Karahocagil: “Demokrasi ve adaletin yüzyılı olacak”

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için adalet kavramının, yalnızca kendi sınırları içindeki haksızlıklara, hukuksuzluklara değil dünyadaki haksızlıklara karşı da mücadele etmek olduğunu belirtti.

"Daha adil bir dünya mümkün" sözü ile "dünya beşten büyüktür" felsefesinin, Türkiye'nin dünya demokrasisi ve barışına dair bakış açısını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Karahocagil, Türkiye'nin, Karabağ, Kıbrıs, Afrika ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışçıl, çözüm odaklı, adil ve demokratik tutumu ve aktif rol üstlenmesiyle dünya demokrasisi ve barışı için çok önemli bir aktör olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'de farklı etnik grupların, kültürlerin ve inanç mensuplarının, demokrasinin tüm imkanlarından yararlanabildiğinin altını çizen Karahocagil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın tarihimizdeki askeri müdahalelere rağmen milletimiz demokrasisine sahip çıkmıştır. Son 20 yılda çıkarılan AB uyum yasaları, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının etkin demokrasi çalışmaları ve yüzde 85'leri aşan yüksek seçim katılım oranları, Türkiye'de demokrasinin en yüksek oranda yaşandığını kanıtlamaktadır. Son 20 yılda adalete yapılan yatırım miktarı 19,1 milyar lirayı bulmuştur. 277 yeni hizmet binası faaliyete geçmiştir. 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısı bugün 22 bin 739'a yükselmiştir. 26 bin 274 olan personel sayımız 82 bin 221'e çıkmıştır."

Günün ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için yapılan anayasa ve temel kanunlardaki değişiklikler ile insan hakları alanındaki iyileştirmeleri anlatan Karahocagil, "AK Parti adaleti, kalkınmayı, özgürlüğü, kardeşliği değişmez ve değiştirilemez değerler olarak gören bir siyasi düşüncenin adıdır. Türkiye Yüzyılı, demokrasi ve adaletin yüzyılı olacaktır. Adaletten zerre taviz vermeden 2023'e, 2053'e ve 2071'e milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.