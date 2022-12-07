Karahocagil: "Burs imkanlarını genişleteceğiz”

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin eğitim, barınma, fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişiminin desteklenmesi, sağlıklı şekilde geleceğe hazırlanmaları için yoğun şekilde gayret gösterdiğini anlattı.

Meclis'ten geçen düzenlemeyle 1 milyon 392 bin 629 gencin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks tutarının kaldırıldığını anımsatan Karahocagil, toplamda 27 milyar liralık bir yükün gençlerin omzundan alındığını kaydetti.

Karahocagil, "Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyecek ve gelecek dönemde hem yurt hem burs imkanlarını genişletmeyi sürdüreceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ekim ayında Adana'da kent meydanında kız öğrenci yurdu açtığını, "Bir yılda yurt sorununu çözeceğiz" dediğini belirten Karahocagil, "Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği o yurdun henüz tamamlanmadığı, içinde inşaat çalışmalarının sürdüğü, elektrik, su, yatacak bir yatağın olmadığı tespit edilmiştir. Kılıçdaroğlu, her işinde olduğu gibi dışı makyajlı, içi boş bir iş için yine sahnedeydi." değerlendirmesinde bulundu.