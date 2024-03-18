Türkiye’de yepyeni bir turistik seyahat ekspresi açılıyor. Batı Karadeniz Turistik Tren Turu, bol yeşillikli ve deniz manzarası ile yolcularına hem tarihi hem de kültürel mirası görme, aynı zamanda yöresel lezzetleri tatma fırsatı sunuyor. Batı Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini görme fırsatı sunan Karaelmas Ekspresi ne zaman açılacak? Karaelmas Ekspresi'nin durakları nereler?