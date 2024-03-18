Karaelmas Ekspresi ne zaman açılacak?
Türkiye’de yepyeni bir turistik seyahat ekspresi açılıyor. Batı Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini görme fırsatı sunan Karaelmas Ekspresi ne zaman açılacak? Karaelmas Ekspresi'nin durakları nereler? Sizler için derledik...
Türkiye’de yepyeni bir turistik seyahat ekspresi açılıyor. Batı Karadeniz Turistik Tren Turu, bol yeşillikli ve deniz manzarası ile yolcularına hem tarihi hem de kültürel mirası görme, aynı zamanda yöresel lezzetleri tatma fırsatı sunuyor. Batı Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini görme fırsatı sunan Karaelmas Ekspresi ne zaman açılacak? Karaelmas Ekspresi'nin durakları nereler?
Karaelmas Ekspresi ne zaman açılacak?
8 Mart Cuma günü Ankara’dan yola çıkan Karaelmas treni tanıtım turunu tamamladı. Tren, 12 Nisan 2024 tarihi itibarıyla ilk seferini düzenleyecek.
Karaelmas Ekspresi nereden kalkacak?
Karaelmas Treni Ankara garından hareket edecek.
Ankara garından hareket edecek olan Karaelmas treni haftada kaç sefer düzenleyecek?
Ankara-Zonguldak hattında sefer yapacak olan turistik tren, haftada bir gidiş ve bir geliş olarak sefer düzenleyecek.