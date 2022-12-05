Karaduman: “Bütçe bu iktidarın amel defteridir”

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman TBMM Basın toplatısında konuştu. Bütçe açığına dikkat çeken Karaduman, AK Parti cumhuriyet tarihindeki bütün iktidarlardan daha fazla bütçe açığı vererek adını cumhuriyetin yüzüncü yılında adeta kara harflerle tarihe yazdırmıştır" dedi.

"Bütçe iktidarın amel defteridir" diyen Karaduman, şöyle devam etti:

“Bu bütçede aslında her iktidarın olduğu gibi bu iktidarın da tabiri caizse amel defteridir. İşte bakın bu amel defterine şimdi hep birlikte bakalım;

Bu bütçede en önemli sonuç nedir ne beklenir, pek tabii bir bütçede beklenen en önemli şey o bütçenin denk bütçe olmasıdır. Bakın bu iktidarın en belirgin özelliklerinden birisi de bütçe açığıdır. AK Parti cumhuriyet tarihindeki bütün iktidarlardan daha fazla bütçe açığı vererek adını cumhuriyetin yüzüncü yılında adeta kara harflerle tarihe yazdırmıştır.

2023 yılı bütçe açığının 659 milyar lira olmasını bu beyefendiler öngörmüşler. Yanlış duymadınız, tamı tamına bütçe açığının 659 milyar lira olmasını öngörüyorlar. Son 5 yıldaki artış yüzde 900 seviyesindedir, bütçe artışları.

Bu rakamlar gerçektir

Bakınız şu tabloda 2002 yılından 2023 yılına kadar bütçe açığının rakamlarla ifadesini gözler önüne seriyoruz.2002 yılında 11 buçuk milyar lira bütçe açığımız varken 2023 yılı için 659 milyar lira veriyoruz. Yani bu 20 yıllık zaman dilimi içerisinde yüzde 7500 artışla bütçe açığı vermeye değerli arkadaşlarım devam ediyoruz şaka gibi değil ama ne yazık ki bu rakamlar bir gerçektir.”

AK Parti iktidarı döneminde vatandaşların bankalara ne kadar borçlandığına dikkat çeken Karaduman şöyle devam etti;

“Bakınız AK Parti iktidara geldiği 2002 sonunda insanımızın bankalara olan toplam borcu altını çizerek söylüyorum, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında insanımızın bankalara olan toplam borcu 6 milyar 600 milyon lirayken Bugün AK Parti iktidarının en şaşalı dönemi olduğu iddia edilen bu günlerde bu rakam yani insanımızın bankalara olan toplam borcu 1 trilyon 360 milyar lira seviyesine çıkmıştır yani vatandaşın borcu bankalara olan borcu yirmi yılda tamı tamına 200 kat artmıştır.

Değerli arkadaşlarım, bugün 20 yıllık iktidarın acı tablolarından hani hep söylerler ya büyük resme bakın, büyük fotoğrafa bakın diye ifade edilir ya. Bugün 20 yılın büyük resimlerinden biri de vatandaşlarımızın bankalara köle yapılmış olmasıdır.

Bankalara mahkum hale getirildi

Bakın BDDK'nın verilerine göre yine 20 yıl önce AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanının “ülke borç batağında vatandaş inim inim inliyor” dediği 2002’de aynı şekilde vatandaşlarımızın bankalara olan borcu ifade ettiğimiz gibi iki yüz kat artmıştır. Vatandaş bu borcu çok iyi şartlarda yaşamak mal mülk edinmek ve gezip tozmak ve seyahat etmek için bankalara borçlanmamıştır asgari ihtiyaçlarını karşılamak, tabirimi maruz görürseniz adeta hayatta kalabilmek için insanlarımız bankalara mahkum hale getirilmiştir. Aynı döneme baktığımızda yine o acı tabloyu bir kere daha görüyoruz ki kar oranları 2.9 milyar liradan 336 milyar liraya çıkmıştır.”