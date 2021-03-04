Karadeniz'de yeni keşif müjdesi kapıda

Kanuni sondaj gemisinin Filyos Limanı'nda son kontrollerinin yapıldığını söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, 'Bu ay içerisinde limandaki işlemlerini bitirip, nisan ayında da ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz.” dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirdi.

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının Filyos'tan kıyıya çıkarılacağını belirterek, "2023'e gazın kıyıya ulaşmasını sağlamış olacağız" dedi. Gazın kıyıya çıkarılması için yerli ve yabancı firmalarla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Dönmez, "Sakarya gaz sahasında 30 ila 40 arasında kuyu daha açacağız. En az iki boru hattıyla gazı çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Karadeniz'de deniz yetki alanının 250 kilometrekarelik kısmında sismik çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

BU YIL KUYU AÇILACAK

"Deniz yetki alanımız içerisinde yer alan ve daha önce sismiği yapılmamış yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan var. Şu anda 3 boyutlu sismik çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl içerisinde potansiyel gördüğümüz sahalardan bir tanesinde yine keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak, eğer bir keşif olursa o zaman açıklarız. Artık bu sahada daha önce açıklanan yaklaşık 400 milyar metreküplük rezerv de o artık yeni bir keşif değil."

KANUNİ NİSANDA GÖREV YERİNDE

Kanuni sondaj gemisinin Filyos Limanı'nda son kontrollerinin yapıldığını anlatan Enerji Bakanı Dönmez, "Bu ay içerisinde limandaki işlemlerini bitirip, nisan ayında da ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.