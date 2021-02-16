İstanbul için kırmızı alarm!

Türkiye, Cuma gününden beri İspanya-İtalya-Yunanistan üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisi altında. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili olurken uzmanlardan son dakika tahmini geldi. İstanbul'da hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı bugün nispeten etkisini azaltmış olsa da uzmanlar yeni soğuk hava dalgasının Karadeniz'den Türkiye'ye giriş yaptığını belirtti.

Türkiye, İspanya-İtalya-Yunanistan üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisi altında



🔹İstanbul'da hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı bugün etkisini azaltmış olsa da uzmanlar yeni soğuk hava dalgasının Karadeniz'den Türkiye'ye giriş yaptığını belirtti. pic.twitter.com/KjzwHmEGPG — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021



Uzmanların yaptığı açıklamanın önemli satır başları şu şekildedir:

Bu oluşum, şu anda baktığımızda bir koma bulutu gibi gözüküyor. Koma bulutları, soğuk cephenin hemen arkasında, soğuk cephe ve üst seviye jetlerinin getirdiği vortisite adveksiyonu ve sıcak deniz/soğuk hava ve konveksiyon kombinasyonu ile oluşan yapılar. İsminden aldığı gibi virgüle benzerler. Şu görüntüde daha rahat gözüküyor:

Oluşumun getirdiği yüksek kararsızlık sebebiyle oluşan DEK bantlarının kıyıya önümüzdeki birkaç saat içerisinde ulaşmaya başlayacağını söyleyebilirim. Daha sonra akşam saatlerinde oluşumun iyice yaklaşması ile beraber gökgürültülü kuvvetli kar sağanakları, çok yoğun kar yağışı görülebilecektir. Olur ki bu sistem daha da güçlenir, siklonik bir konvektif vorteks haline gelir ise, güçlü rüzgarlar ve yoğun tipi görülebilecektir.

Söz konusu yağışlardan Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin etkilenmesi olasıdır.



KAYNAK: HAVA FORUM