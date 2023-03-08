Karadeniz'de gemiden düşen kişi aranıyor!
Kastamonu açıklarında kuru yük gemisinden düşen kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında kuru yük gemisinden düşen kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Rusya'dan İstanbul'a giden kuru yük gemisindeki personelden biri, Cide'nin 6 mil açıklarında denize düştü.
Durumu fark eden diğer gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Düşen kişinin bulunması için helikopter desteğiyle Karadeniz'de arama çalışması yürütülüyor.
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