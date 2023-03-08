AjansHaber.com.tr Gündem Karadeniz'de gemiden düşen kişi aranıyor!

Karadeniz'de gemiden düşen kişi aranıyor!

Kastamonu açıklarında kuru yük gemisinden düşen kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında kuru yük gemisinden düşen kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Rusya'dan İstanbul'a giden kuru yük gemisindeki personelden biri, Cide'nin 6 mil açıklarında denize düştü.

Durumu fark eden diğer gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Düşen kişinin bulunması için helikopter desteğiyle Karadeniz'de arama çalışması yürütülüyor.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı!
7.Yargı Paketi Meclise sunulacak!
İstanbul'da Valiliği'nden Metro İstanbul kararı!
Özdil, Sözcü TV'den atılma nedenini açıkladı
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza!
Konut kura çekimleri devam ediyor!
Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e mektup!