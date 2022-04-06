Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi!

Karadeniz'de mayın kabusu sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Kefken açıklarında mayın tespit edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kefken açıklarında Deniz Karakol uçağı bir mayın tespit etti. SAS timleri tarafından mayına müdahale ediliyor."

Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.



Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir.