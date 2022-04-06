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Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi!

Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Kefken açıklarında Deniz Karakol uçağı bir mayın tespit etti. SAS timleri tarafından mayına müdahale ediliyor." ifadelerine yer verdi.

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