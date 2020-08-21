AjansHaber.com.tr Dünya Fransız ve İngiliz uçağına uyarı

Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Fransa ve İngiltere'ye ait uçaklar, Rus Su-30 tipi savaş uçağı ile uzaklaştırıldı.

Karadeniz rus fransız ingiliz savaş uçağı
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