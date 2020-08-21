AjansHaber.com.tr Dünya Fransız ve İngiliz uçağına uyarı Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Fransa ve İngiltere'ye ait uçaklar, Rus Su-30 tipi savaş uçağı ile uzaklaştırıldı. 21 Ağustos 2020 10:16 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020 10:28 Karadeniz rus fransız ingiliz savaş uçağı Benzer Videolar "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız" Canlı yayında yüzüne okundu Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu Muhabir canlı yayında bayıldı Elektrik çarpmasından kurtarılan adam ölümden dönd Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Canlı yayında yüzüne okundu Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız"