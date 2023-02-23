Karadeniz Tahıl Girişimi gıda güvenliğini arttırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılına yaklaşırken düzenlenen BM Genel Kurulu Özel Acil Ukrayna Oturumu'nda konuştu.

Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ve Rusya'nın küresel gıda güvenliğini ilerletme olasılığını ortaya koydu. Bazı zorluklara rağmen, Ukrayna'dan yapılan tahıl ve diğer gıda sevkiyatı değişim yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazara ihracatını kolaylaştırmak adına BM ile Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için de engelleri kaldırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Guterres, bu girişimlerin küresel gıda güvensizliğiyle mücadele için önemli olduğunun altını çizerek, "Milyonlarca insana yarar sağlayan bu tarz girişimleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.