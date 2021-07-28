Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo hastaneye kaldırıldı

2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan İbrahim Özer yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Cimilli İbo lakaplı sanatçı İbrahim Özer yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özer'in böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı..

Yoğun bakımda tedavisi devam eden müzisyen için dostları yardım çağırısında bulundu.

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi’nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.