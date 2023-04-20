Karadeniz gazında tarihi gün!

Karadeniz gazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle devreye alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yapıyor.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Umutla çıktığımız bu yolun sonu müjdelerle noktalandı. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, bir olmanın sonucudur. Hazreti Nuh'a gemileri yaptıran irade, Fatih'e gemileri karatan yürüten o kararlılık, dünya tarihinde dirilişin ve yükselişin ilanıdır. 100 yıl önce Samsun'a giden Mustafa Kemal'in taşıdığı bağımsızlık meşalesi bir milleti küllerinden yeniden diriltti. 100 yıl sonra bir başka gemi. Fatih Sondaj Gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Bize düşen çalışmak, gayret etmekti. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. İnandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk."

Proje tam kapasiteye ulaştığında, Türkiye'nin mevcut doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı'ndan armağan olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınması törenine katılacak. Erdoğan'ın vatandaşa bayram öncesi müjdeler vermesi bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşları mutlu edecek müjdelerin duyurulacağını belirtti.