Karadeniz gazında sıcak gelişme! Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazının nisan ayında devreye alınmasına yönelik son durumu incelemek ve yetkililerden bilgi almak için Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Tesis ziyareti kapsamında Bakan Dönmez Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile görüştü. Akabinde, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile bakanlık yetkilileri de Bakan Dönmez'e eşlik ederek tesisleri inceledi.

"Kapılarımızı depremzedelere açtık"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bölgeye yardımda bulunan diğer bir önemli kurumun TPAO olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Özellikle depremin en çok etkilediği Adıyaman'da bölge müdürlüğünün kapılarını binlerce depremzedeye açtılar. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin evi yıkıldı, yakınlarını kaybetti ama yine de desteğinden geri durmadı. Allah hepsinden razı olsun. Burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi." değerlendirmesini yaptı.

"Bir vatandaşımızın enkazdan çıkması bütün projelerden önemli"

Bakan Dönmez Adıyaman'da hayatını kaybeden vatandaşlar içinde, "Binlerce işçimiz bölgeye gitti. Burada bulunan yüzlerce iş makinesi arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Orada bize daha acil ihtiyacı olan vatandaşımız varken duyarsız kalmak olmazdı. Takvimin erteleneceğini, bazı işlerin aksayacağını öngörerek bütün gücümüzle bölgeye geçtik. Orada bir vatandaşımızın enkazdan sağ çıkması bizim için bütün projelerden önemli." ifadesinde bulundu.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz

Bakan Dönmez, asrın felaketinden sonra "çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha inanmış ve güçlü şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar. Deprem nedeniyle kısa süreli bir aksama oldu ama Allah nasip ederse nisan sonu, mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız." dedi.

Açıklamada, tesis inşaatında karada 8 bin kişiyle denizde 51 geminin tam kapasite çalışmaya kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.