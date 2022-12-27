Karadeniz gazı ne zaman evlere girecek? Bakan dönmez duyurdu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını açıkladı.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından önemli satır başları:

Kara işleme tesisinin yüzde 85 oranında tamamladık. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gazı işleyecek. Ancak altyapı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.