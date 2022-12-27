Karadeniz gazı ne zaman evlere girecek? Bakan dönmez duyurdu!
Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını açıkladı.
İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından önemli satır başları:
Kara işleme tesisinin yüzde 85 oranında tamamladık. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gazı işleyecek. Ancak altyapı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.
1 6
58 milyar metreküp rezerv keşfi
Çaycuma-1 kuyusunda 2 aylık çalışma sonrası 58 milyar metreküp rezerv keşfedildi.
2 6
Biliyorsunuz ilk keşfi 2020 yılında Tuna-1 kuyusunda açıklamıştık. 2021'de Amasra-1 kuyusuyla 2. keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir keşif söz konusuydu.
3 6
Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık.
4 6