Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 22. dakikada Djokovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 43'te Djaniny attığı penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. Maça sonradan dahil olan Nwakaeme bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada attı.

Bu sonuçla yenilgisiz lider Trabzonspor üst üste oynadığı 4. maçını da kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Son sıradaki Çaykur Rizespor 4 puanda kaldı.

Maçın önemli anları:

13. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.

14. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

GOL 22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL 43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

45+3. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı:

65. dakikada Trondsen'in soldan ortasına ceza alanı içinde Djaniny'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

69. dakikada Phiri'nin pası sonrası Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu çelmeyi başardı.

GOL 73. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa şutunda, Nwakaeme altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.

85. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Medical Park

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen (Dk. 76 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Nwakaeme), Siopis (Dk. 65 Bakasetas), Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk. 13 Cornelius), Djaniny (Dk. 76 Serkan Asan)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic (Dk. 80 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 66 Phiri), Umar (Dk. 80 Remy), Boldrin (Dk. 66 Boyd), Pohjanpalo (Dk. 85 Dabo)

Goller: Dk. 22 Dokovic (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 73 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Edgar, Dk. 28 Berat Özdemir, Dk. 70 Trondsen (Trabzonspor), Dk. 28 Boldrin, Dk. 42 Bolaise, Dk. 62 Baiano, Dk. 67 Holmen, Dk. 90+5 Boyd (Çaykur Rizespor)

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 22. dakikada Djokovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 43'te Djaniny attığı penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. Maça sonradan dahil olan Nwakaeme bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada attı.

Bu sonuçla yenilgisiz lider Trabzonspor üst üste oynadığı 4. maçını da kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Son sıradaki Çaykur Rizespor 4 puanda kaldı.

Maçın önemli anları:

13. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.

14. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakikada Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

GOL 22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL 43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

45+3. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı:

65. dakikada Trondsen'in soldan ortasına ceza alanı içinde Djaniny'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

69. dakikada Phiri'nin pası sonrası Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu çelmeyi başardı.

GOL 73. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa şutunda, Nwakaeme altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.

85. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Medical Park

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen (Dk. 76 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Nwakaeme), Siopis (Dk. 65 Bakasetas), Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk. 13 Cornelius), Djaniny (Dk. 76 Serkan Asan)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic (Dk. 80 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 66 Phiri), Umar (Dk. 80 Remy), Boldrin (Dk. 66 Boyd), Pohjanpalo (Dk. 85 Dabo)

Goller: Dk. 22 Dokovic (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 73 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Edgar, Dk. 28 Berat Özdemir, Dk. 70 Trondsen (Trabzonspor), Dk. 28 Boldrin, Dk. 42 Bolaise, Dk. 62 Baiano, Dk. 67 Holmen, Dk. 90+5 Boyd (Çaykur Rizespor)