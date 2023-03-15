Karadeniz: "Balıkçılıkta en güçlü ülke olabiliriz"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, su ürünleri sektörünün temsilcileriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, balıkçıların ve su ürünleri sektörünün yaşadığı sorunlara yönelik verdikleri araştırma önergesinin tüm partilerden destek aldığını belirtti. Karadeniz, gelecek hafta bu konunun tekrar gündeme gelerek bir araştırma komisyonu kurulmasının önünün açıldığını kaydetti.

Ekmek kavgası veren tüm sektör temsilcilerinin çabası ile bu komisyonun kurulmasının sağlanacağını ifade eden Karadeniz, Türkiye'de su ürünleri sektörünün büyük sorunları bulunduğunu aktardı.

Karadeniz, "Yaşanan bu olumsuzluklar artık sorun yumağına dönüştü. Denize kıyısı olan illerimizi gezerek başlattığımız çalışma kapsamında bir rapor hazırladık. Bu rapor, Türkiye'nin ihtiyacı olan Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanlığının kurulmasına yönelik saha çalışmamızın özeti oldu." dedi.

Karadeniz, raporda, yurt genelinde faaliyet gösteren balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarının yer aldığını belirterek, "Türkiye, balıkçılık alanında dünyanın en güçlü ülkesi olabilir. Yeter ki TBMM'deki tüm arkadaşlarımız yaşanan soruna eğilsin." ifadelerini kullandı.