Karabük'te konut kuraları çekildi

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'ndeki kura çekimine, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutlar için ilk kura çekimini, Vali Fuat Gürel gerçekleştirdi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri hem salon içinde hem de dışarıda kurulan platformda okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, projenin öneminden bahsetti.

Şehit ailesine, engelli bireylere, gazilere, gençlere, yaşlılara destek veren, hizmet eden bir millet olduklarını anlatan Gürel, "Bugün de inşallah devletin, TOKİ'nin öncülüğünde sizleri bu güzel projeyle ev sahibi yapmış olacağız. Karabük'te 899 konuta 18 bine yakın başvuru var. Bu güzel bir talep. İnşallah 899 ailemizi ev sahibi yapmış olacağız." diye konuştu.

İsmi açıklananlardan Fahrettin Kelleci, sevinçli ve mutlu olduğunu söyledi.

Kelleci, evinin olmadığını, çocuklarının da kirada oturduğunu kaydetti.

Nazmiye Bostancı ise eşi ile bir evlerinin olmasını çok istediklerini belirtti.

Yetkililere teşekkür eden Bostancı, "Emekliyiz. Lojmandayız ama oradan çıkınca oturacak evimiz yoktu. Çok mutlu ve memnun oldum." dedi.

Kura çekiminde, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve bazı daire müdürleri de yer aldı.