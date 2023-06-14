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Karabük'te hırsızlık operasyonu!

Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 11 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda K.B, M.Ş, M.B, B.Ö, A.G, İ.Y. ve H.T. yakalandı. Operasyon genişletilerek 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Firari bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikisi yaşı küçük 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, "hırsızlık" başta olmak üzere "yağma", "tefecilik", "fuhşa aracılık etme", "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçları işlediği belirlendi.

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