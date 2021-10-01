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Karabük'te el yapımı patlayıcı madde bulunan iş yeri çalışanı yakalandı

Karabük'te bir iş yerinde el yapımı patlayıcı madde ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, tarihi eser aramak için kullanılacağı değerlendirilen 2 adet 30 santimetre uzunluğunda kablo ve fünye tertibatlı materyal ile 226 gram ağırlığında beyaz renkli madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri çalışanı M.A. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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