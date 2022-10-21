Karabük'te 35 öğrenci zehirlendi!

Safranbolu ilçesindeki Bahattin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrencilerde ishal, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerin ortayı çıkması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre gözetim altında tutulan öğrenciler, daha sonra taburcu edildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sudan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de akşam yenilen yemekten numune alındığı öğrenildi.