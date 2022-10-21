AjansHaber.com.tr Gündem Karabük'te 35 öğrenci zehirlendi!

Karabük'te 35 öğrenci zehirlendi!

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 35 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Safranbolu ilçesindeki Bahattin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrencilerde ishal, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerin ortayı çıkması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre gözetim altında tutulan öğrenciler, daha sonra taburcu edildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sudan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de akşam yenilen yemekten numune alındığı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem!
ABD'deki 8 saatin sırrı çözüldü!
1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde dev sayı!
Erdoğan "Bunları köşeye sıkıştırmak lazım"
Sudan'da, recm cezasına çarptırıldı!
İsveç, Türkiye'nin endişelerinin öneminde uzlaştık
Amasra için komisyon teklifi