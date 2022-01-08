Karabağ'da bozguna uğrayan Ermeni ordusu Kazakistan'da huzur sağlayacak-mış

Kazakistan'da bastırılamayan şiddet olayları sonrası, Rusya'nın güdümündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'den destek istendi.

Rus ve Ermeni askerler Almatı'ya ulaştı. Ancak, Karabağ'da Azerbaycan'a karşı tarihi bir mağlubiyet alan ve sık sık firar eden askerleri ile ünlü Ermeni ordusunun Almatı sokaklarındaki şiddeti bastırma çalışmalarında ne yapacağı, ne rol üsteleneceği merak konusu.

Kazakistan’da akaryakıta gelen zamlar sonrası başlayan protestolar, ülke tarihinde görülmemiş şiddet olaylarına dönüştü. Onlarca kişinin öldüğü şiddet olaylarında binlerce kişi de gözaltına alındı.

Merkezi hükümet olayların önüne geçemedi. Devlet daireleri ateşe verildi, araçlar yakıldı.

Bunun üzerine Cömert Tokayev Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istedi. Üye ülkelerden Rusya ve Ermenistan'dan da Kazakistan'a 'barış gücü' gönderileceği açıklandı.

Bugün itibariyle Rus ve Ermeni askerleri Kazakistan’a ulaştı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmalar 27 Eylül 2020'de Karabağ’da yeniden başlamış, Türk sihalarının kullanıldığı çatışmalarda Azerbaycan Ermenistan’ı ağır bir bozguna uğratmıştı. 8 Ekim’de stratejik öneme sahip olan Şuşa şehrinin ele geçirilmesi sonrası Ermenistan teslim oldu.

Karabağ’da büyük bir tarihi yenilgi yaşayan Ermenistan ordusunun Kazakistan’daki çatışmaları önlemekte ne kadar “başarılı” olacağı merak konusu.

Tokayev'den vur emri

Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın ‘vur’ emri verdi.

Son açıklama Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in eski danışmanı Yermuhammet Yertysbayev’den geldi.

Yertysbayev, ülkedeki protesto gösterilerinin amacının, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i devirmek olduğunu iddia ederek "Bu protestolar en yüksek makamlardaki ve özellikle kolluk kuvvetlerindeki hainler destek vermese imkansızdı." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi yönünde karar aldı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) nedir?

7 Ekim 2002'de kurulan ve Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ile Ermenistan'ın yer aldığı bir ittifaktır.

Ancak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün temelleri aslen 15 Mayıs 1992'de imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması'na dayanmaktadır.

7 Ekim'de 6 ülke tarafından imzalanan anlaşmaya göre, bu ülkelerin başka ittifaklara katılması yasaktır. Yine bu anlaşmaya göre KGAÖ üyesi ülkelerden birisine yapılan saldırı, hepsine yapılmış kabul edilmektedir.