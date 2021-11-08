Karabağ Zaferi'nin 1. yılı coşkuyla kutlanıyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
"Zafer Günü" kutlamaları Bakü'nün Azneft Meydanı'ndan başladı.
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Yürüyüşe, askeri lise öğrencileri, Sınır Hizmetleri Komutanlığına bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar katıldı.
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Askeri bandonun marşları ile başlayan yürüyüşte askeri lise öğrencileri, savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.
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Karabağ Zaferi, Türkiye ve Azerbaycan'da "Tek millet iki devlet" şiarıyla kutlanıyor.
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