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Karabağ Zaferi'nin 1. yılı coşkuyla kutlanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

"Zafer Günü" kutlamaları Bakü'nün Azneft Meydanı'ndan başladı.

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Yürüyüşe, askeri lise öğrencileri, Sınır Hizmetleri Komutanlığına bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar katıldı.

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Askeri bandonun marşları ile başlayan yürüyüşte askeri lise öğrencileri, savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.

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Karabağ Zaferi, Türkiye ve Azerbaycan'da "Tek millet iki devlet" şiarıyla kutlanıyor.

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