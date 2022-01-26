Kara yollarında ulaşıma kar engeli

Aksaray-Ankara ile Aksaray-Nevşehir kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi sonucu ulaşım sağlanamıyor. Kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Aksaray-Ankara ile Aksaray-Nevşehir kara yolları çift yönlü araç trafiğine kapandı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu.

Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Karayolları ekipleri yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatine." ifadelerine yer verildi.

Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tekrar ulaşım sağlanamıyor. AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı. Kızılay ekipleri yolda kalan sürücüler ile polis ve jandarma ekiplerine kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı. AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti.

Tokat-Sivas kara yolu tır geçişine kapatıldı

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan tipi nedeniyle bir benzin istasyonunda çekici türü araçlar bekletilmeye başladı.

AFAD ve ANDA Kardeşe Vefa ve Yardımlaşma Derneği ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara çorba ikramı ve kumanya dağıttı. Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün araçlar için trafiğe kapatıldı.

İlçe çıkışına konuşlanan bölge trafik ekiplerince, Seydişehir'den Antalya istikametine giden araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa-Osmaniye arasındaki yollar tır geçişine kapatıldı

Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları, tır trafiğine kapatıldı.

Gaziantep Valiliğinden alınan bilgiye göre, gece yarısı itibarıyla etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bu kapsamda oluşabilecek trafik kazalarına bağlı olarak yaşanabilecek trafik akışının durmasının önüne geçebilmek için Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları tır trafiğine kapatıldı.

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Osmaniye-Gaziantep kara yolu ulaşıma kapatıldı

Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.

Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.