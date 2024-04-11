Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün dahil 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri geçişi) yapım ve onarım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Avarlar kavşağındaki döner kavşağın bulunduğu kesimden tek yönlü sağlanıyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 10-15. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yapım, Antalya-Korkuteli yolunun 0-1. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan ve kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.