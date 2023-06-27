Kara yollarında son durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çivril-Denizli yolunun 44-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla yol her iki yönde kısa sürelerle trafiğe kapatıldığından ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. ve 16-22. kilometrelerindeki, Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerindeki (Bartın şehir geçişi) ve Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Ömerli şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.