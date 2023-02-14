Kara yollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve yaklaşım viyadüklerinde uygun zaman aralıklarında sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.
Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendirilecek.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolu, 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Yorumlar