Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimleri ile depremden etkilenen bazı bölgelerde ulaşım kontrollü ve alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, depremlerden etkilenen Hatay-Reyhanlı, Osmaniye-Kaypak, Adıyaman-Çelikhan yolları trafiğe kapalı bulunurken ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Öte yandan Çerkezköy-Saray yolunun 20-21'inci kilometreleri arasında bulunan Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatleri arasında Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7'nci kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1'inci kilometreleri (Kardemir Kavşağı) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Fethiye-Eşen-Muğla-Antalya yolunun 102-103'üncü kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lapseki-Biga yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Saimbeyli-Feke-Kozan yolunun 55-56'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Hopa yolunun 47-64'üncü kilometreleri arasında bulunan Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü- 2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerinde tünel içi ve viyadük temizliği çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücülerin seyahat öncesinde KGM'nin internet sitesinden güzergah analizi yapması, yavaş gitmesi, gerekli kurallara, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem arz ediyor.