Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana 1 kavşakları 1-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Haymana bağlantı yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5 kilometrelerindeki (İzmir istikameti) viyadük ve köprü bakım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli Devlet yolunun 52-58. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daralması yapılarak, ulaşıma iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Elmalı yolunun 46-48. kilometrelerindeki sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Karacasu-Tavas yolu, 3-5. kilometrelerindeki Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden çift yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. ile 32. kilometrelerindeki Osmaniye ve Çamdere köprülerinde (Kemalpaşa ilçe geçişi) yapılacak derz onarım çalışması nedeniyle 06.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.