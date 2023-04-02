Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan çalışması nedeniyle ulaşım kuzey yoldan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) 0-14. kilometrelerinde fiber optik kabloların zarar görmesi dolayısıyla Honaz Tüneli, Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapandı. Alternatif güzergah olarak ulaşım, Denizli şehir içi geçişinden gerçekleştiriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 76-77. kilometrelerinde menfez düzenleme çalışmaları sebebiyle Çerkeş-Gerede istikametinde trafik tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Turhal-Amasya yolunun 0-1, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12 kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresinde heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.