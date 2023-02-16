Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Gaziantep-Yavuzeli-Araban yolunun 6-12, Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Akseki-Manavgat yolunun 7-12 ve Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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