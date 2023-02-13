Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki (Karaburun-Zeytinler kavşakları bölgesi) yapım çalışmaları nedeniyle yolun geliş ve gidiş istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71, Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-65, Karaburun-Urla yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometredeki Aktaş-2 Köprüsü'nde gerçekleştirilen onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.