Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Muğla-Kale yolunun 33-36'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24'üncü kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24'üncü kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57'nci kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip Kavşağı ve Osmancık Kavşağı arasında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42'nci kilometresinde bulunan üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yorumlar