Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları 7-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları İzmir istikametindeki çalışmalar dolayısıyla 4-5. kilometrelerde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 33-34. kilometrelerinde (Darıca mevkisi) duvar imalatı çalışması sebebiyle Beşikdüzü-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde, Çanakkale Köprüsü'ndeki korkuluk onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gelibolu yönünden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik ve işaretçilerine işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.