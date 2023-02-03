AjansHaber.com.tr Gündem Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları 7-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları İzmir istikametindeki çalışmalar dolayısıyla 4-5. kilometrelerde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 33-34. kilometrelerinde (Darıca mevkisi) duvar imalatı çalışması sebebiyle Beşikdüzü-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde, Çanakkale Köprüsü'ndeki korkuluk onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gelibolu yönünden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik ve işaretçilerine işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi iletildi
Elektrik ve doğal gaz indiriminin detayları!
ROKETSAN, Bangladeş semalarında süzüldü!
EYT’lilere bir müjde daha geldi!
Köy Kuşadası projesi yeni yatırım fırsatı!
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa daldı!
Borsa günü yükselişle tamamladı