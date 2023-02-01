Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerindeki demir yolu kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 26-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Samandağ-Hatay yolunun 9-15, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.