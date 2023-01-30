Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları kesimi 7-11. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale Onsekiz Mart Seviyeli Kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 33-34. kilometrelerinde (Darıca mevkisi) duvar imalatı çalışması sebebiyle Beşikdüzü-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.