Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım 2'şer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16 ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.