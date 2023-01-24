Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32, 44 ve 54. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez ve Arıdurak tünellerinde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.