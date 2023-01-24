Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32, 44 ve 54. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez ve Arıdurak tünellerinde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Yorumlar