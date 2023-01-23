Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Denizli-Aydın yolu, 20-21. kilometrelerindeki (Hacıeyüplü Kavşağı) otoyol çalışması sebebiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler çevre yoluna yönlendiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-10. kilometrelindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 1-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde, Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.