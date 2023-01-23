Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Denizli-Aydın yolu, 20-21. kilometrelerindeki (Hacıeyüplü Kavşağı) otoyol çalışması sebebiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler çevre yoluna yönlendiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İspir-İkizdere yolunun 6-10. kilometrelindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 1-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde, Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
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