Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Urla ile Güzelbahçe kavşakları, 4-5. kilometrelerinde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, trafik sol orta şeritten sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 23-28. Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.