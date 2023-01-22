Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Urla ile Güzelbahçe kavşakları, 4-5. kilometrelerinde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, trafik sol orta şeritten sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 23-28. Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Yorumlar