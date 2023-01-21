Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana Otoyol bağlantı yolunun (Yenice Kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde "Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu Yapım İşi" nedeniyle ulaşım diğer bağlantı kollarından sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 25-29. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Dodurga-İskilip yolunun 3. kilometresinde yol gövdesinde oluşan oturma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.