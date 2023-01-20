Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü'ndeki korkuluk onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleşiyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 35. kilometresi Gözce mevkisinde (Gülistan Sitesi) oluşan heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.