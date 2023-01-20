Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü'ndeki korkuluk onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleşiyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 35. kilometresi Gözce mevkisinde (Gülistan Sitesi) oluşan heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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