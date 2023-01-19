Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11, Ceyhan-Çukurköprü yolunun 35-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 32-36. kilometrelerinde (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 32-55. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez ve Arıdurak tünellerindeki elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.