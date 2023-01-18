Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 27-29 ve 46-47, İspir-İkizdere yolunun 6-10, Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 32-55. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez ve Arıdurak tünellerinde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde, Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.