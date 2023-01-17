Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Silopi-Habur yolunun 32-36, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 32-55. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez ve Arıdurak tünellerindeki elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde, Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.