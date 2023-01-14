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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerinde sağ şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu nedenle ulaşım sol orta şeritten sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü'ndeki korkuluk onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Tekirdağ yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yapım, bakım ve onarım, Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkilerinde) bakım çalışmaları sebebiyle bu bölgelerede ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 32-33. ve Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 2-20. kilometrelerinin muhtelif yerlerinde yapılan yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla bu kesim kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

 

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