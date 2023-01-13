Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 0-17'nci kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ağır tonajlı araçlar için yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif güzergah Yaylacık, Dörtyol, Çamavşar ve Gökçeler istikametinden sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza Tünelleri mevki) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33'üncü kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 11'inci kilometresinde otoyol kavşak bağlantısı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Van-Çatak yolunun 36-37'nci kilometrelerinde çığ tüneli yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.