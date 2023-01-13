Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.
Çanakkale-Balıkesir yolunun 0-17'nci kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ağır tonajlı araçlar için yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif güzergah Yaylacık, Dörtyol, Çamavşar ve Gökçeler istikametinden sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza Tünelleri mevki) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33'üncü kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Denizli-Çardak yolunun 11'inci kilometresinde otoyol kavşak bağlantısı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Van-Çatak yolunun 36-37'nci kilometrelerinde çığ tüneli yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
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