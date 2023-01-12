Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar sebebiyle sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Tirebolu-Giresun istikametindeki kuzey tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun, Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.