Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun güney taşıma yolunda (Ankara istikameti), Ispartakule gişeleri ayrım kolunda köprü onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 9 Ocak Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ulaşım daraltılmış şeritten sağlanacak.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kozan-Feke yolunun 7-9. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresinde (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Adıyaman-Besni-Gaziantep il sınırı yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Keşap ayrımı- Pınarlar yolunun 0-48. kilometrelerinde yapımı devam eden yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.